Денис Сухоруков: транспортная система Екатеринбурга не способна перевозить льготников за 7 рублей

Официальный пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Денис Сухоруков заявил "ОГ", что городская транспортная система не в состоянии перевозить льготников за семь рублей, потому что реальная стоимость одной поездки серьёзно возросла.

- Транспортная система Екатеринбурга не способна перевозить льготников за 7 рублей по ещё действующему тарифу проезда по Екарте, - заявил Сухоруков.

В продолжение темы официальный представитель разъяснил позицию городских властей относительно повышения тарифов Екарты.

- Есть группа пенсионеров, которые редко совершают поездки, поэтому для них предложен вариант: заплатить 443 рубля за 40 поездок. Второй вариант: при необходимости доплатить 200 рублей на дополнительные 10 поездок. Третий тариф разработан для активной группы граждан льготных категорий, которым не хватит 40 поездок: им предлагается заплатить 1000 рублей за безлимитный проезд по Екарте на месяц, - отметил "ОГ" официальный пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга.

Напомним, с 1 февраля проезд в общественном транспорте Екатеринбурга будет стоить 28 рублей. Соответственно, изменились и тарифы проезда по Екарте.