Средний Урал на пятом месте в стране по банкротству компаний-однодневок

За 2016 год в Свердловской области обанкротилось 1527 компаний-однодневок. По этому показателю Средний Урал оказался на пятом месте в стране.

Судя по данным компании "Коммерсант КАРТОТЕКА", на первом месте по России стоит Москва (6182 банкротства за год), на втором — Санкт-Петербург (2299), на третьем — Краснодарский край (1531) на четвёртом — Московская область (1926).

Кстати, свердловские бизнесмены довольно-таки активно прибегают к такому способу ухода от налогов, как миграция из региона в регион. По этому показателю Средний Урал занимает седьмое место в стране. За прошлый год из него мигрировали 567 компаний. Лидера этого рейтинга — Москву — за 2016 год покинули 6159 компаний. На втором месте — Московская область, откуда уехали 1050 компаний, на третьем — Санкт-Петербург (833), на четвёртом — Самарская область (800), на пятом — Краснодарский край (737), на шестом — Нижегородская область (632).

Инфографика: kartoteka.ru.