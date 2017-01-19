Областная газета
Общество 19 января 2017, 17:35

На таможне в Кольцово у пассажира нашли 11 килограммов чёрной икры

Пассажир попытался ввести в Россию 11 кг чёрной икры из Китая, рассказали в управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

Незаконный ввоз в страну деликатеса остановили 19 января в аэропорту Кольцово инспекторы управления совместно с таможенниками. В ручной клади россиянина, прибывшего из Китая, оказалось 11 кг браконьерской чёрной икры. У пассажира не было ни разрешения на ввоз продукции, ни сопроводительных документов о её безопасности и качестве.

Мужчина признался, что вёз икру на пробу, а также предполагал продавать товар, и это была пробная партия чёрной икры на Урал.

Но попробовать эту икру уже невозможно: изъятую продукцию вышлют обратно в Китай. Владелец запрещённого к ввозу товара привлечён к административной ответственности.

Инспекторы напоминают: пассажиры международных рейсов могут ввозить через границу любые продукты в заводской упаковке, но не более пяти кг. Правила вывоза строже: нельзя брать с собой рыбу и морепродукты весом больше пяти кг, а также икру осетровых видов рыб весом более 250 гр.

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