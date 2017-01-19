Иван Штырков следующий бой проведёт против Гилберта Айвела

Екатеринбургский боец смешанных единоборств Иван Штырков в феврале вновь выйдет на ринг. Соперником чемпиона России по самбо станет голландский боец Гилберт Айвела.

Поединок состоится 18 февраля в Челябинске в рамках турнира по профессиональному боксу и смешанным единоборствам. Этот поединок станет для екатеринбуржца в профессиональной карьере девятым.

Напомним, что Иван остаётся непобеждённым бойцом, в последнем бою Штырков единогласным решением судей одержал победу над легендой смешанных единоборств Антониу Сильвой.

Гилберт Айвел является ветераном ММА. 40-летний голландец имеет в своём послужном списке 39 побед, 33 из которых - досрочные, и 16 поражений. Айвел известен своими выступлениями в крупных бойцовских организациях, в том числе и в UFC.