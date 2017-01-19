Областная газета
Политика 19 января 2017, 18:04

Губернатор утвердил перечень поручений по выполнению послания Президента РФ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании регионального кабинета министров утвердил перечень поручений по выполнению послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, прозвучавшего в декабре 2016 года.

Как сообщает областной департамент информполитики, в этот перечень включено 20 пунктов, значительная часть из которых касается совершенствования социальной сферы Среднего Урала.

— В послании чётко обозначены приоритеты в социальной сфере, экономике и внутренней политике. Главная и первоочередная задача — сохранение и приумножение человеческого капитала, — сказал глава региона. — Ключевые требования — это достижение конкретных, зримых результатов, повышение эффективности бюджетных расходов, усиление персональной ответственности исполнителей, использование принципов проектного управления.

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