Екатерина Глазырина - 25 в индивидуальной гонке в Антхольце

Только что в Антхольце закончилась индивидуальная гонка у женщин. Екатерина Глазырина с четырьмя промахами стала сегодня 25.

Первая гонка шестого этапа Кубка мира сложилась у всех биатлонисток довольно непросто. На огневых рубежах гулял сильный ветер, поэтому даже лидеры промахивались непозволительное количество раз. Екатеринбурженка Глазырина сделала четыре промаха, что позволило ей сегодня стать только 25.

Выиграла же этот очень сложный старт немка Лаура Дальмайер. Лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова - 8 место.