Видеоблогер Соколовский останется в СИЗО до 22 февраля

Блогеру Руслану Соколовскому продлили срок ареста. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

По данным инстанции, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оставил Соколовского под стражей ещё на 30 дней, до 22 февраля включительно.

Как сообщалось ранее, Кировский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для Руслана Соколовского, отправив его под арест в СИЗО до 23 января 2017 года. Основанием для ужесточения меры пресечения послужил факт встречи пребывавшего под домашним арестом блогера со свидетелями по его уголовному делу.

Напомним, Соколовский обвиняется в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), а также одного эпизода ч.2 ст.148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, совершённое в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний").

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова написала открытое письмо заместителю генпрокурора РФ Юрию Пономарёву, в котором попросила отпустить блогера из СИЗО.