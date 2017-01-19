"Автомобилист" уступил новой команде Андрея Разина

Хоккейный клуб "Автомобилист" потерпел домашнее поражение в рамках КХЛ. "Шофёры" уступили команде своего бывшего наставника Андрея Разина "Югре" - 0:2.

Первый период заброшенными шайбами зрителей не порадовал. Во втором игровом отрезке гости вышли вперёд усилиями Евгения Лапенкова.

В заключительной двадцатиминутке Виталий Шулаков удвоил преимущество гостей и установил окончательный счёт встречи - 0:2.

Следующий матч "Автомобилист" проведёт на выезде. 24 января "шофёры" встретятся с минским "Динамо".