Областная газета
Спорт 19 января 2017, 21:19

"Автомобилист" уступил новой команде Андрея Разина

Хоккейный клуб "Автомобилист" потерпел домашнее поражение в рамках КХЛ. "Шофёры" уступили команде своего бывшего наставника Андрея Разина "Югре" - 0:2.

Первый период заброшенными шайбами зрителей не порадовал. Во втором игровом отрезке гости вышли вперёд усилиями Евгения Лапенкова.

В заключительной двадцатиминутке Виталий Шулаков удвоил преимущество гостей и установил окончательный счёт встречи - 0:2.

Следующий матч "Автомобилист" проведёт на выезде. 24 января "шофёры" встретятся с минским "Динамо".

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