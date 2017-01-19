Баскетболисты «Урала» вернулись в зону плей-офф

Екатеринбургский «Урал» в матче регулярного чемпионата Первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги выиграл на домашнем паркете у столичной команды МБА со счётом 85:70 (32:20, 15:18, 15:17, 23:15).

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Свой первый "дабл-дабл" в сезоне сделал в матче против МБА форвард "Урала" Андрей Зверков

Самыми результативными в составе «грифонов» стали сделавший «дабл-дабл» Андрей Зверков (16 очков, 11 подборов), Андрей Кузёмкин и Дмитрий Незванкин (по 14). Перед этим матчем команда МБА занимала восьмое место в турнирной таблице, а «Урал», имея на одну победу меньше, шёл следом. Теперь «грифоны» догнали московских «академиков» по количеству побед и вытеснили из первой восьмёрке, благодаря лучшим дополнительным показателям.

Следующие матчи регулярного чемпионата Первого дивизиона команды Свердловской области сыграют 27 января в гостях - «Урал» с «Рязанью», а «Темп-СУМЗ-УГМК» с «Самарой».