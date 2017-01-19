Игрок «Уральского трубника» вызван в сборную для участия в чемпионате мира по хоккею с мячом

Объявлен состав сборной Казахстана для участия в чемпионате мира по хоккею с мячом, который стартует на следующей неделе в Швеции. В него включён и один из лидеров первоуральского «Уральского трубника» 33-летний нападающий Сергей Почкунов.

Сергей Почкунов родился в Алма-Ате, где тогда играл его отец – Юрий Почкунов, но азы хоккея с мячом постигал в сибирском Усть-Илимске и Краснотурьинске.

Для Сергея это уже шестой чемпионат мира, в составе сборной Казахстана он уже становился бронзовым призёром чемпионатов мира в 2012-2015 годах.

Кроме Сергея Почкунова за сборную Казахстана сыграют ещё двое воспитанников свердловского хоккея с мячом – первоуралец Антон Вшивков («Сибсельмаш», Новосибирск) и краснотурьинец Андрей Рейн («Водник», Архангельск).

Отметим также, что с 2012 года сборную Казахстана тренирует уроженец Краснотурьинска Алексей Никишов.