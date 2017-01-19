«Темп-СУМЗ-УГМК» уверенно обыгрывает лидера дивизиона

Баскетболисты ревдинского клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» в матче регулярного чемпионата Первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги обыграли на домашней площадке лидера турнира – «Университет-Югру» из Сургута со счётом 92:82 (25:20, 16:15, 22:19, 29:28).

Главными действующими лицами на паркете стали бывшие одноклубники по екатеринбургскому «Уралу», чемпионы Суперлиги 2011 города - разыгрывающий «Темпа» Антон Глазунов (22 очка и 15 результативных передач) и снайпер «Университета-Югры» Никола Лепоевич (28 очков). В составе хозяев стоит также отметить Ивана Павлова (19 очков, 7 подборов), Константина Глазырина (13 очков) и Сергея Караулова (7 очков, 13 подборов).

В целом же пока ревдинцы, которых считали одними из претендентов на победу в первом дивизионе, пока увязли в подвале турнирной таблице. Эта победа у них всего лишь четвёртая в регулярном чемпионате, команда занимает 10-е место.