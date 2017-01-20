Дмитрий Медведев вручил премию Правительства РФ Свердловскому областному медицинскому колледжу

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев вручил директору Свердловского областного медицинского колледжа Ирине Лёвиной премию Правительства РФ в области качества за 2016 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Премия присуждена колледжу за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

В 2016 году в области качества награждены 11 российских организаций: предприятия атомной энергетики, нефтеперерабатывающей, металлургической, судостроительной и медицинской отраслей, образовательные учреждения, управляющие компании, туристические операторы.

- Несмотря на то, что все вы занимаетесь разными вопросами, представляете разные уголки нашей страны, всех вас объединяет стремление работать на результат, работать профессионально. И, конечно, высокая репутация. В бизнесе это, наверное, самое главное, — отметил на церемонии вручения премий Дмитрий Медведев.

Премии Правительства РФ в области качества учреждены в 1996 году. Отметим, в 2010 году Свердловский областной медицинский колледж уже становился лауреатом премии в области качества. Победители конкурса получат призы и дипломы, а также право использовать символику премии в своих рекламных материалах.

Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области