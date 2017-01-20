Областная газета
Общество 20 января 2017, 09:37

Единороссы взяли под контроль транспортную реформу в Екатеринбурге

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Транспортная революция в Екатеринбурге
Екатеринбург в 2017 году готовится к внедрению нового проекта маршрутной сети.



Свердловские единороссы и молодогвардейцы взяли под контроль внедрение новой транспортной схемы в столице Урала. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского регионального отделения "ЕР".

— Мы считаем, что изменения в схеме транспортного обслуживания населения ни в коем случае не должны приниматься без широкого обсуждения и разъяснения людям плюсов и возможных минусов готовящихся перемен. "Единая Россия" будет осуществлять контроль на этапе внедрения новой транспортной схемы, — прокомментировал Секретарь Свердловского регионального отделения "ЕР", первый вице-спикер регионального парламента Виктор Шептий.

По его мнению, такие решения, затрагивающие интересы практически каждого горожанина, обязательно необходимо профессионально прорабатывать и широко обсуждать с жителями муниципалитета.

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