Единороссы взяли под контроль транспортную реформу в Екатеринбурге

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к внедрению нового проекта маршрутной сети.

Свердловские единороссы и молодогвардейцы взяли под контроль внедрение новой транспортной схемы в столице Урала. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского регионального отделения "ЕР".

— Мы считаем, что изменения в схеме транспортного обслуживания населения ни в коем случае не должны приниматься без широкого обсуждения и разъяснения людям плюсов и возможных минусов готовящихся перемен. "Единая Россия" будет осуществлять контроль на этапе внедрения новой транспортной схемы, — прокомментировал Секретарь Свердловского регионального отделения "ЕР", первый вице-спикер регионального парламента Виктор Шептий.

По его мнению, такие решения, затрагивающие интересы практически каждого горожанина, обязательно необходимо профессионально прорабатывать и широко обсуждать с жителями муниципалитета.