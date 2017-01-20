В Нижнем Тагиле открывается выставка московского графика Николая Воронкова

24 января. 17:00. В Нижнетагильском музее изобразительных искусств (ул. Уральская, 7) открывается выставка московского графика "Мастер и ученики".

На выставке посетители увидят порядка 40 работ крупнейшего российского художника-графика Николая Воронкова. Он написал портреты русских писателей-классиков: Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, И.А. Бунина. Зрители также увидят иллюстрации к стихотворениям и рассказам И.А. Бунина, к повестям Г. Н. Троепольского "Белый Бим Чёрное ухо", а также серию пейзажей России, Италии, Исландии.

Большинство произведений художника связаны с природным миром, а эмоциональная авторская реакция соединяется с образным осмыслением. Выставка мастера цветной литографии Николая Воронкова предоставляет возможность познакомиться с уникальными образцами печатной графики, иллюстрациями современной России.