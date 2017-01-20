В крещенские проруби окунулись порядка 60 тысяч свердловчан

Сюжет Крещенское купание

Как отмечают Крещение свердловчане.

В этом году на водоёмах Свердловской области организовано порядка 100 крещенских купелей, в которые окунулись более 60 тыс. свердловчан. Итоги подвели в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В Екатеринбурге действовали около 20 крещенских купелей, в которые окунулись 25 тыс. горожан.

- Для обеспечения безопасности в период крещенских купаний привлекались более тысячи сотрудников МЧС и полиции, спасателей, и медиков. Все купели были оборудованы коробами с двумя спусками, было проверено дно водоёмов, определена толщина льда. Сотрудники МЧС выявили и ликвидировали четыре несанкционированные купели в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тавде и в Красноуфимском районе, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, вчера, 19 января, в Екатеринбурге были закрыты две крещенские купели на озере Шарташ из-за образовавшихся трещин на льду.

"Областная газета" подготовила фоторепортаж о ночных крещенских купаниях в Екатеринбурге.