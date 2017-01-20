Часть магазинов «СуперСтроя» выкупил Вячеслав Брозовский

Часть торговых точек «СуперСтроя», о финансовых проблемах которого «ОГ» рассказывала ранее, приобрёл генеральный директор группы компаний «БРОЗЕКС», депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Брозовский.

— Переговоры с компанией «СуперСтрой» начались осенью прошлого года, когда появилась информация о намерениях владельцев «СуперСтроя» закрыть ряд своих магазинов в Березняках, Нефтекамске, Кунгуре, Серове и Каменске-Уральском. Для нас это открывает дополнительные возможности в конкурентной борьбе на рынке. Расширяя сеть магазинов, мы сокращаем цепочку поставщиков от производителя до конечного потребителя. Тем самым продукция, а именно строительные материалы, становятся дешевле и доступнее для покупателя, — прокомментировал для «ОГ» Вячеслав Брозовский.

По его словам, в своих новых магазинах «БРОЗЕКС» намерен создать около 300 новых рабочих мест.

— Надеюсь, что расширение сети реализации товаров создаст условия для увеличения наших производственных мощностей, а это опять новые рабочие места, дополнительные налоги для пополнения бюджета Свердловской области, — пояснил Вячеслав Брозовский. — Могу сказать, что в период общего спада производства мы чувствуем себя лучше, чем другие. Если за последние годы рынок стройматериалов в среднем сократился на 10 %, то оборот нашей продукции не только не уменьшился, а даже увеличился на 5 %. Это стало возможным благодаря увеличению спроса на строительные материалы «БРОЗЕКС». Одновременно уменьшилось количество конкурентов в Свердловской области. Несмотря на кризис, мы не сократили производство, наоборот, запустили 2 новые производственные линии по производству гипса и сотового поликарбоната для теплиц. И в дальнейшем мы планируем только увеличивать инвестиции в развитие производственной базы. Благодаря этому продолжим вытеснять конкурентов, будем действовать агрессивно в отношении западных производителей, по-настоящему заниматься импортозамещением.