Возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочих из-за взрыва газового баллона на стройке в Екатеринбурге

Утром 18 января двое рабочих в Екатеринбурге получили переломы рук и ног в результате взрыва газового баллона при возведении гипермаркета федеральной торговой сети на улице Машиностроителей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

- В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, устанавливаются лица, в чью компетенцию входит обеспечение безопасности работников на строящемся объекте. По делу назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе для определения точной степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, - пояснили в пресс-службе Следственного управления СК России по Свердловской области.

По информации горздрава, двое пострадавших рабочих понесли большую кровопотерю, они были доставлены в день происшествия в Центральную городскую клиническую больницу №23 с переломами конечностей. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга также ведёт проверку по факту.