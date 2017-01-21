Губернатор поздравил уральцев с Днём инженерных войск

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днём инженерных войск. Напомним, этот праздник отмечается 21 января.

По мнению главы региона, инженерные войска Центрального военного округа играют значительную роль в российской армии. Они стоят на страже благополучия свердловчан, выполняют значительный объём инженерных работ, участвуют в разминировании боеприпасов, помогают жителям справляться с последствиями природных либо техногенных аварий.

— Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск! Вы — опытные профессионалы своего дела, умные, ответственные, технически подкованные люди. Благодарю вас за добросовестную службу, верность воинскому долгу, решение самых сложных инженерных задач, — сказал Евгений Куйвашев.