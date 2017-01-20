Вместо Турции уральцы бронируют туры по России

По данным Ассоциации туроператоров России, на Турцию приходится до 50 % продаж по программам раннего бронирования, при этом доля внутреннего рынка сократилась в текущем году до 25 %. Но в уральском регионе ситуация, как оказалось, отличается от общероссийского исследования. Об этом "ОГ" рассказали в Уральской ассоциации туризма.

— Говоря о раннем бронировании, в нашем регионе лидирует Россия, —прокомментировал ситуацию исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. — Но Турция привлекательна для путешественников и конкурентоспособна. В России с недавнего времени заполняемость в отелях была, так сказать, 110 %, поэтому гостиницы не видят необходимости предоставлять скидки. В Турции же в сфере гостеприимства действуют программы, которые позволяют туристам сэкономить на проживании при раннем бронировании в отелях 30-50 %. Кроме того, в Турции предоставляют дотации на перелёт российскому перевозчику, туроператору. Однако говорить о восстановлении прежнего спроса не приходится. Во-первых, повлияла непростая экономическая ситуация, из-за чего наблюдается мало выездов за рубеж. Во-вторых, случившиеся теракты в Турции, которые держат людей в напряжении. И третья причина — часть туристов за пару лет полюбила российский юг, но не массово.

По его словам, у уральцев по раннему бронированию лидирует Краснодарский край, есть значительный спрос на российские туристические направления. Но в России скидки не столь значительны, важность бронировать места заранее заключается в том, чтобы хватило мест в отелях по невысоким ценам или, например, на береговой линии. Турция же предоставляет самые льготные условия, их операторы делают ставку на российский рынок.

— Турция будет доминировать летом, но не в числе лидеров. Не следует ожидать таких же результатов, как пару лет назад, как в 2014 году, когда порядка 500 тыс. уральцев выезжали в эту страну. Раннее бронирование туров в Турцию тем не менее есть и на Урале, программы стартовали, и страна набирает популярность. И хотелось бы, чтобы российские сферы гостеприимства обратили внимание, что их основные конкуренты — Турция и Египет — изо всех сил борются за туриста, — отмечает Михаил Мальцев.