В Серове уже 75 человек получили травмы при катании на горке

В Серове на самой большой горке центрального зимнего городка, расположенного на площади Дворца культуры металлургов (ул. Кузьмина, 1), травмировались уже 75 человек. Об этом местной газете "Глобус" сообщил заведующий городским травмпунктом Владимир Лазарев.

- С момента открытия горки, состоявшегося 28 декабря, пострадали 43 взрослых и 32 ребёнка. У взрослых медиками выявлены: 3 растяжения, 29 ушибов, 3 сотрясения головного мозга и 8 переломов. У детей - 4 растяжения, 3 сотрясения головного мозга, 8 переломов, 16 ушибов и одна рана – ссадина роговицы глаза, – рассказал заведующий серовским травмпунктом.

Напомним, в начале января в федеральных СМИ появились сообщения о травмировании нескольких серовчан при катании на ледяной горке. По состоянию на 3 января, минимум пять человек получили переломы, ушибы и сотрясения. С 4 января возле ледовой горки дежурили местные активисты с 17:00 до 21:00.

В среду, 18 января, Серовским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области по результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Фото: серовская газета "Глобус"