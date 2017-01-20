Предприятие «Чистый город» прокуратура уличила в загрязнении атмосферного воздуха над Тавдой

Тавдинская горпрокуратура проверила местное предприятие «Чистый город» из-за загрязнения атмосферного воздуха. Поводом для проверки стала информация о дыме, нависшем над городом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ООО «Чистый город» отвечает за сбор, транспортировку и обезвреживание отходов в Тавдинском городском округе. Выехав на городской полигон твёрдых бытовых отходов, сотрудники покуратуры установили факт сжигания отходов (бытового мусора, упаковочной картонной тары, мешков, плёнки и т.д.) на открытой площадке без использования специального оборудования. Для исправления ситуации прокуратура внесла представление об устранении нарушений требований российского законодательства.

Напомним, ранее Уральский гидрометеоцентр сообщал о возникновении метеорологических условий, способствующих образованию смога над свердловскими городами. Кроме того, следственное управление СКР по Свердловской области сейчас выясняет причины пожара на мусорном полигоне вблизи Верхней Пышмы.

Фото: пресс-служба облпрокуратуры