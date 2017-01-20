Из-за коммунальной аварии залило водой улицу на Уралмаше

В Екатеринбурге сегодня, 20 января, в 2:30 в диспетчерскую МУП "Водоканал" поступило сообщение о прорыве трубы на улице Ломоносова, 28. К 6:00 бригада отключила повреждённый водовод, чтобы предотвратить разлив воды на Уралмаше, сообщили "ОГ" в пресс-службе "Водоканала".

- Сейчас бригада ведёт работы по устранению последствий коммунальной аварии. Основные задачи: отключить локализованный повреждённый участок, чтобы в радиус отключения попало меньшее количества домов, и провести раскопочные работы для установления точной причины ЧП и её последующего устранения, - рассказали "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал".