Областная газета
Спорт 20 января 2017, 11:47

Антон Шипулин и Мартен Фуркад не побегут в эстафете в Антхольце

Екатеринбуржец Антон Шипулин не примет участие в мужской эстафетной гонке, которая пройдёт 20 января в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце. Нашему спортсмену будет предоставлен отдых. 

Такое решение было принято тренерским штабом мужской сборной России во главе с Александром Касперовичем. Официальная причина - биатлонисту нужен отдых. Скорее всего, Шипулина разгружают перед предстоящим в феврале чемпионатом мира. 

Также в эстафете не будет участвовать и лидер общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад.

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