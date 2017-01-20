Антон Шипулин и Мартен Фуркад не побегут в эстафете в Антхольце

Екатеринбуржец Антон Шипулин не примет участие в мужской эстафетной гонке, которая пройдёт 20 января в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце. Нашему спортсмену будет предоставлен отдых.
Такое решение было принято тренерским штабом мужской сборной России во главе с Александром Касперовичем. Официальная причина - биатлонисту нужен отдых. Скорее всего, Шипулина разгружают перед предстоящим в феврале чемпионатом мира.
Также в эстафете не будет участвовать и лидер общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад.