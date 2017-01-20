Областная газета
Спорт 20 января 2017, 12:00

Антон Шипулин в индивидуальной гонке побежит под 33 номером

Сегодня состоится первый мужской старт на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце - индивидуальная гонка. Екатеринбуржец Антон Шипулин побежит в ней под 33-м номером. 

Первым из россиян на дистанцию отправится Евгений Гараничев (20), затем Антон Шипулин (33), Максим Цветков (40), Антон Бабиков (47), Матвей Елисеев (53) и Дмитрий Малышко (95). 

Лидер общего зачёта Кубка мира - француз Мартен Фуркад будет стартовать перед Шипулиным - 28. 

Кстати, в эстафетной гонке нашего биатлониста Антона Шипулина впервые за долгое время в эстафете мы не увидим

Расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016/2017 (19 января - 22 января) по уральскому времени:

  • 20 января, 18:15 — индивидуальная гонка, мужчины
  • 21 января, 17:30 — масс-старт, женщины
  • 21 января, 19:15 — эстафета, мужчины
  • 22 января, 15:00 — масс-старт, мужчины
  • 22 января, 18:45 — эстафета, женщины.

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