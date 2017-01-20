Антон Шипулин в индивидуальной гонке побежит под 33 номером

Сегодня состоится первый мужской старт на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце - индивидуальная гонка. Екатеринбуржец Антон Шипулин побежит в ней под 33-м номером.

Первым из россиян на дистанцию отправится Евгений Гараничев (20), затем Антон Шипулин (33), Максим Цветков (40), Антон Бабиков (47), Матвей Елисеев (53) и Дмитрий Малышко (95).

Лидер общего зачёта Кубка мира - француз Мартен Фуркад будет стартовать перед Шипулиным - 28.

Кстати, в эстафетной гонке нашего биатлониста Антона Шипулина впервые за долгое время в эстафете мы не увидим.

Расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016/2017 (19 января - 22 января) по уральскому времени: