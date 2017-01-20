В Екатеринбурге с 1 февраля записать детей в первые классы станет проще

Через несколько дней, с 00.00 1 февраля, стартует приём детей в первые классы на 2017/2018 учебный год. Об особенностях нового приёма, о способах записи, в том числе электронной, и о упрощении процедуры подачи документов в преддверии этого дня рассказали в управлении образования администрации.

Новшество этого года в том, что если заявление подавать с Единого портала государственных и муниципальных услуг, то оригиналы документов для зачисления можно предоставить не только в выбранную образовательную организацию, но и в МФЦ. Обратиться в пункт МФЦ зачастую оказывается удобнее, например, зайти во время рабочего перерыва в ближайший центр, или посетить его в выходной день, когда школа закрыта. Принести документы нужно будет в течение 5 рабочий дней с момента подачи заявления на портале.

Напомним, где можно подать заявление:

в общеобразовательное учреждение (по графику приёмной комиссии, размещаемом на сайте образовательной организации),

через МКУ МФЦ города (с 08.00 с 1 февраля, адреса и режим работы на сайте)

через Единый портал Государственных и муниципальных услуг (с 00.00 1 февраля, круглосуточно)

Отметим, что по данным оператора электронной записи, именно на первое февраля, в течение первых 15 минут с полуночи, приходится 50% заявлений, которые родители или законные представители оформляют, спеша успеть записать ребёнка в выбранное учебное заведение.

По прогнозам управления, в следующем учебном году ожидается 18 600 первоклассников.

Сроки приема заявлений в первый класс:

с 1 февраля — 30 июня — приём детей, проживающих на закрепленной территории

1 июля — 5 сентября — приём детей, не проживающих на закрепленной территории, на свободные места.

- Введённые новшества делают набор этого года в образовательные учреждения более удобным для граждан, позволят выполнять запись без очередей. Мест в школах хватит всем детям, - сообщила начальник управления образования Екатерина Сибирцева.

Подробная информация о зачислении в первый класс - на официальном сайте управления образования города.

Управлением образования организована горячая линия по приёму первоклашек: +7 (343) 304-12-55

Также с сегодняшнего дня начинают работать горячие линии о записи детей в школы в районных отделах образования.