В результате столкновения трактора с автомобилем на трассе Пермь-Екатеринбург погиб человек

На 327 километре автодороги Пермь-Екатеринбург столкнулись трактор и Lada Granta. В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

- 36-летний водитель автомобиля Lada Granta при обгоне попутно двигающегося трактора К-702 не учёл боковой интервал и допустил столкновение правой частью ТС. При этом установлено, что ширина трактора превышала разрешённые нормативы. За нарушение ПДД на водителя составлен административный протокол по ч. 5 статьи 12.21.1 КоАП РФ. Теперь ему грозит штраф в размере от 4 до 5 тыс. рублей или лишение права управления ТС на 2-3 месяца, - пояснили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области