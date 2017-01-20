Состояние здоровья обожжённого воспитанника екатеринбургского дома-интерната улучшается

Улучшается состояние здоровья 11-летнего воспитанника Екатеринбургского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, получившего ожоги из-за невнимательности персонала.

— Врачи из горбольницы Екатеринбурга № 9 оценивают состояние здоровья ребёнка как удовлетворительное. Опасности жизни нет. Перспективы на выздоровление нормальные, — прокомментировал Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков. — Сегодня мои сотрудники выехали в дом-интернат на улице Ляпустина. Напомню, там неоднократно случались различные происшествия. Мы уже давали чёткие рекомендации по улучшению ситуации. Сейчас намерены посмотреть, выполнило ли их руководство дома-интерната. Раньше у нас была чёткая градация: человеческий фактор или системная проблема. Теперь же, я вижу, что человеческий фактор стал системной причиной подобных ЧП. В рамках организаций мы научились снижать уровень риска. Однако пока не можем научиться регулировать человеческий фактор. Сегодня основной риск исходит от персонала учреждений. Возможно, не так инструктируем, не так контролируем. Надо пересматривать алгоритм работы с персоналом.

Напомним, в доме-интернате на Ляпустина год назад умерла восьмилетняя девочка, а в середине 2016 года предстал перед судом санитар, истязавший воспитанников.