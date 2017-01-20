Восстановить водоснабжение домов на Уралмаше мешает перекрывший доступ к колодцу автомобиль

В Екатеринбурге сегодня, 20 января, из-за коммунальной аварии на Уралмаше вода разлилась по улице на 300 метров. Легковой автомобиль преградил доступ к колодцу, что мешает бригаде восстановить водоснабжение в большей части домов, сообщили "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал".

- На месте утечки работают трактор для расчистки от наледи, экскаватор, самосвал. Расчистку территории во дворах затрудняют автомобили и снежные валы. Общественный транспорт курсирует по проезжей части. Автомобиль, преграждающий доступ к колодцу бригада не имеет права убирать самостоятельно, - рассказали "ОГ" в пресс-службе "Водоканала".

Напомним, сообщение о прорыве трубы на улице Ломоносова, 28, поступило в диспетчерскую "Водоканала" в 2:30. К 6:00 бригада отключила повреждённый водовод, чтобы предотвратить разлив воды на Уралмаше.

Фото: МУП "Водоканал"