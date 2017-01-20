Жители четырёх домов на Уралмаше останутся без вододоснабжения до завтра из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге сегодня, 20 января, из-за коммунальной аварии на Уралмаше вода разлилась по улице на 300 метров. Без воды сейчас остаются четыре многоквартирных дома (ул. Ломоносова, 26, 28, 28а, ул. Победы, 70в), сообщили "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал".

Машина освободила проход к колодцу, бригада уже локализовала повреждённый участок. До этого времени без воды оставались 18 жилых домов.

- Завтра бригады начнут раскопочные работы. Холодное водоснабжение жителям подключат в полном объёме после устранения повреждения. Как правило, это происходит в течение одной рабочей смены. Будет организован подвоз воды в автоцистернах, о месте и времени нужно узнавать в УК или ТСЖ. Ведётся устранение последствий коммунальной аварии, - рассказали в пресс-службе МУП "Водоканал".

Напомним, сообщение о прорыве трубы на улице Ломоносова, 28 поступило в диспетчерскую "Водоканала" в 2:30. К 6:00 бригада отключила повреждённый водовод, чтобы предотвратить разлив воды на Уралмаше.