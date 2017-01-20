Людмила Бабушкина взяла на контроль защиту прав свердловских сельхозтоваропроизводителей

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поручила первому вице-спикеру регионального парламента Виктору Шептию и руководителю комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Сергею Никонову подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав отечественных сельхозтоваропроизводителей.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, свердловские единороссы в ходе проекта "Народный контроль" обнаружили, что торговые сети нередко ущемляют интересы производителей сельскохозяйственной продукции. В частности, они под различными предлогами налагают штрафы на поставщиков продукции в магазины.

– Особое внимание обращаю на проблему возврата торговыми сетями производителям нереализованной скоропортящейся продукции, что ведёт к существенным убыткам производителей и снижению эффективности аграрного сектора в целом. Это, безусловно, проблема не только Свердловской области, это вопрос федерального значения, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Предполагается, что предложения нашего Законодательного собрания будут учтены при подготовке соответствующего доклада Президенту России и председателю правительства РФ.