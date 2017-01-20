Сергей Шойгу посетил в Екатеринбурге Уральский завод гражданской авиации

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в столицу Урала. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Минобороны РФ посетил Уральский завод гражданской авиации. Напомним, с 2019 года это предприятие начнёт поставлять в армию модернизированные комплексы с беспилотными летательными аппартами «Форпост».

Кроме того, Сергей Шойгу сегодня возложил венок к памятнику маршалу Георгию Жукову в Екатеринбурге, проверил организацию боевого дежурства региональным центром управления и провёл совещание, на котором командующий войсками ЦВО Владимир Зарудницкий доложил о ходе строительства объектов боевой и социальной инфраструктуры в Центральной Сибири.