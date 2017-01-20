Объявлен короткий список претендентов на премию Бажова

Жюри Всероссийской литературной премии имени Павла Петровича Бажова назвало короткий список премии. Имена лауреатов почётной награды, присуждаемой по итогам предыдущего 2016 года, станут известны на торжественной церемонии вручения премии, которая состоится 27 января в 18.00 в Доме писателя (на улице Пушкина, 12 в Екатеринбурге).

В номинации «Мастер. Проза» на звание лауреата премии претендуют Анна Матвеева с книгой «Горожане» и Елена Соловьёва с детской сказочной повестью «Маргарита едет к морю», обе писательницы из Екатеринбурга.

В номинации «Мастер. Поэзия» в короткий список премии жюри включило екатеринбуржцев Александра Вавилова с книгой «Тысяча миль до Катарагуса» и Константина Комарова с книгой «Невесёлая личность», Владислава Дрожащих из Перми с книгой избранных стихотворений и поэм «Терем дальний и высокий», Николая Шамсутдинова из Тюмени с книгой избранных стихотворений «Сибирский характер».

В номинации «Мастер. Публицистика» в списке — тюменец Анатолий Омельчук, автор объёмной книги очерков «Сибирь — сон Бога», и Дмитрий Сивков из посёлка Шаля Свердловской области, представивший книгой «Журналистика третьей провинции» творческий отчёт о своей работе в районной газете.

В четвёртой номинации «Польза дела» жюри рассмотрело проекты, направленные на развитие профессиональной словесности и пропаганду современной литературы. Здесь на звание лауреата премии претендуют екатеринбурский исследователь Дмитрий Карасюк с двухтомником «История свердловского рока» и «Рок-энциклопедия: Ритм, который мы…», краевед Станислав Карпов из Полевского с фотоальбомом «Полевской край в чёрно-белых фотографиях (XIX–XX вв.)», и Виктор Тинигин из Карпинска, автор двухтомного фотоальбома «Следами, тропами, путями Виктора Астафьева».

Всего на соискание литературной премии имени П.П. Бажова в оргкомитет было прислано порядка шестидесяти книг, журнальных публикаций и проектов. География — от Алтая до столиц нашей Родины. Тридцать три представленные работы были включены в длинный список, 11 — вышли в число финалистов. Наконец, 27 января жюри премии назовёт имена лауреатов главной литературной премии Урала.