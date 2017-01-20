Евгений Куйвашев поздравил Минтимера Шаймиева с 80-летием

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева с 80-летием. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Минтимер Шаймиев возглавлял Татарстан с 1991 по 2010 год. Евгений Куйвашев отметил, что высоко ценит межрегиональное сотрудничество, уже много лет успешно развивающееся между Средним Уралом и Татарстаном.

" С Вашим именем навсегда связан исторический период становления Республики Татарстан, её успешное социально-экономическое развитие, реализация целого ряда прорывных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и делового сотрудничества", — подчеркнул губернатор в своей телеграмме, направленной юбиляру.