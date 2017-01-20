В выходные на Среднем Урале пройдёт небольшой снег

В выходные, 21 и 22 января, на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдёт небольшой снег. Температура воздуха сохранится на том же уровне, сообщает Уральский гидрометцентр.

В ночь с пятницы на субботу столбик термометра опустится до -10... -15 °С, при прояснении до -20 °С. Днём 21 января ожидается -6... -11 °С, в большинстве районов пройдёт небольшой или умеренный снег, метели. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, порывы до 14-19 м/с.

В ночь с 21 на 22 января синоптики обещают понижение температуры воздуха до -14... -19 °С, при прояснении до -24 °С. Днём температура повысится до -10... -15 °С. Ожидаются облачность с прояснениями, небольшой снег и метели. Ветер западный, 6-11 м/с, возможны порывы до 15-17 м/с.

В ночь с воскресенья на понедельник столбик термометра опустится до -16... -21 °С, при прояснении до -26 °С.