В Екатеринбурге проходят масштабные командно-штабные учения Вооруженных сил РФ

В столице Урала проходят масштабные командно-штабные учения Вооруженных сил РФ. Чтобы проследить за их ходом, в Екатеринбург приехал министр обороны России Сергей Шойгу.

Как сообщает областной департамент информполитики, сегодня он совместно с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым посетил Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

Напомним, достигнута предварительная договорённость о том, что УЗГА станет якорным резидентом второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина». Сейчас правительство Свердловской области и представители бизнес-сообщества ведут подготовку к реализации этого проекта. Предполагается, что соответствующие документы появятся летом 2017 года. Это даст старт формированию на Среднем Урале авиационного кластера, что позволит привлечь 12 профильных резидентов и создать более тысячи высокопроизводительных рабочих мест.

Фото: областной департамент информполитики