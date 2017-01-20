Минздрав увеличил время приёма одного пациента стоматологом до 44 минут

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Новое в законодательстве на 2017 год
С 1 января 2017 года вступают в силу поправки в законодательство.
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 19 декабря 2016 года врачу-стоматологу-терапевту на приём одного пациента выделяется 44 минуты, врачу-кардиологу - 24 минуты, врачу-эндокринологу - 19 минут.
Минздрав утвердил типовые отраслевые нормы времени на посещение специалиста одним пациентом. Нормы носят рекомендательный характер, при этом 60-70 % от установленного времени предусмотрено для профилактического осмотра, не более 35 % времени - для заполнения документации.