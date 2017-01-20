В Свердловской области возросло количество смертей на производстве

Сегодня руководитель Государственной инспекции труда Свердловской области Федор Кравцов провёл пресс-конференцию, посвященную итогам работы в ушедшем 2016 году. По его данным, в регионе существенно возросло число травм и смертей на производстве.

- В истекшем году отмечается рост травматизма по полугодию и по году. У нас на предприятиях и в организациях области произошёл 61 несчастный случай со смертельным исходом. Рост составил 27%. Погибли 74 работника. Также возросло количество тяжелых случаев: в 2015 году было 254, а в 2016 — 266 (Рост 4,7 процентов).

Наибольшее количество несчастных случаев с последствиями произошло на предприятия обрабатывающего производства (29 сотрудников погибло, 70 получили тяжелые травмы), что также характерно и для 2015 года.

Ранее в этом списке стабильно лидировала строительная отрасль, однако по итогам 2016 года она ушла с первых строчек (9 погибших). Основной причиной Федор Кравцов назвал тот факт, что зачастую рядовые рабочие строительных фирм работают вне правового поля, без трудовых договоров, что и осложняет конкретный подсчет.