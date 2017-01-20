Китайский робот-журналист написал заметку за секунду

В городской газете Гуанчжоу в Китае начал работать робот-журналист, пишет «РГ» со ссылкой на агентство China News. Первой его статьей в Southern Metropolis Daily стала заметка из 300 иероглифов о загруженности улиц в часы пик перед китайским Новым годом.

Робот Сяо Нан написал заметку за одну секунду. Это объясняется его способностями: машина может обрабатывать и структурировать больший объём данных.

Разработчик робота профессор Пекинского университета Вань Сяоцзюнь предположил, что в будущем медиароботы смогут оказывать «техническую» поддержку журналистам.