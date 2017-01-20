Евгений Куйвашев поручил выделить 3,8 миллиона рублей на компенсацию убытков тавдинцам от паводка 2016 года

Губернатор Евгений Куйвашев поручил выделить Тавдинскому городскому округу 3,8 млн рублей на компенсацию убытков местным жителям, чьи подворья пострадали от паводка весной 2016 года. Об этом стало известно на встрече руководителя региона с главами Тавды, Ирбита, Алапаевска и Белоярского городского округа.

Как сообщает областной департамент информполитики, с главой Ирбита Геннадием Агафоновым губернатор обсудил ход возведения дома для 18 врачей Ирбитской центральной горбольницы.

— По вашему поручению дом для врачей достроен. В настоящее время завершается оформление необходимой документации, затем квартиры будут распределены между семьями врачей, — доложил Геннадий Агафонов.

С главой Алапаевска Станиславом Шаньгиным Евгений Куйвашев обсудил реализацию программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, а с главой Белоярского городского округа Павел Юдин — ход ремонта школ.