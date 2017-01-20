В Свердловской области в 2016 году число преступлений снизилось на 12%

Динамику снижения числа преступлений в регионе по итогам 2016 года отметили службы правопорядка на коллегии ГУ МВД России по Свердловской области по итогам службы гарнизона полиции в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, сообщил "ОГ" официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых.

Всего зарегистрировано за прошлый год 63 тыс. 454 преступления, что на 12,2% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. При этом наибольшее снижение зарегистрировано по 4 категориям: особо тяжким (-19,6%; 4246), тяжким (-13,8%; 9412), связанным с незаконным оборотом наркотиков (-22,2%; 6109), совершённым с применением оружия (-25,5%; 222). На 15,1% было снижено количество дорожно-транспортных происшествий (2977).

В результате работы сократилось количество преступлений, совершённых в общественных местах - 25763, что меньше на 12%, в том числе на улицах – 17055, что меньше на 4,9%. Удалось достичь снижения количества и других преступлений.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области