Свердловский автовладелец отсудил у дорожников почти 60 тысяч рублей за колею на трассе

Сюжет Зимние перекрытия дорог

В связи со сложной дорожной обстановкой, а также нарушениями норм содержания улично-дорожной сети УГИБДД Свердловской области вводит ограничения на движение транспорта.

Свердловский автовладелец через суд добился, чтобы "Свердловскавтодор" выплатил ему 57,99 тыс. рублей в качестве компенсации за ДТП, случившееся из-за снежной колеи на автотрассе. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В октябре 2015 года на 83-м километре трассы Серов — Североуральск автомобиль Hyundai l30 попал колесом в покрытую ледяной коркой снежную колею (глубиной 3-4 см) и его выбросило на металлическое ограждение. В результате случившегося ДТП машина была сильно разбита.

Поскольку восстановительный ремонт и услуги эксперта-оценщина обошлись владельцу автомобиля в 98,2 тыс. рублей, он решил взыскать эти средства с организации, ответственной за уборку дороги. Североуральский городской суд пришёл к выводу, что в случившемся ДТП в равной степени виноваты как АО "Свердловскавтодор", не очистивший асфальт от снега, так и сам истец, превысивший скорость движения автомобиля и не принявший во внимание неблагоприятные дорожные условия.

В итоге суд постановил, что "Свердловскавтодор" должен выплатить автовладельцу 57,99 тыс. рублей, из которых 46,4 тыс. рублей — возмещение вреда, остальная сумма — возмещение расходов, связанных с рассмотрением дела в суде.