Сысертское автотранспортное предприятие задолжало сотрудникам 7 миллионов рублей

Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту невыплаты заработной платы на Сысертском автотранспортном предприятии, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Следователи выяснили, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 85 работниками в размере около 7 млн рублей за период с октября по декабрь 2016 года. Предприятие в стадии банкротства.

Прокуратура принимает меры, которые поспособствуют выплате предприятием зарплат его сотрудникам, собирает сведения о задолженности предприятия перед каждым работником, после будет рассмотрен вопрос о направлении заявлений о взыскании в суд. В том числе направлены материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц предприятия. Восстановление трудовых прав работников предприятия - на контроле прокуратуры.