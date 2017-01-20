В чемпионате России по индорхоккею недосчитались двух команд

В подмосковной Электростали сегодня стартовал финальный турнир чемпионата России по индорхоккею. Первоначально планировалось участие семи команд, однако ещё до старта две потерялись - "ЦСП-Крылатское" (Москва) и "Красный перекоп" из Ярославля.

Таким образом участников осталось пятеро - "Динамо-Строитель" и "Динамо-Строитель-2" (обе - Екатеринбург), "Динамо" (Электросталь), УОР-1 (Краснознаменск) и выступающий вне зачёта казахстанский "Бесарыс" (Талдыкорган).

Результаты сегодняшних матчей: "Динамо" (Э) - "Бесарыс" - 6:4, "Динамо-Строитель" - "Динамо-Строитель-2" - 5:4, УОР-1 - "Бесарыс" - 5:5, "Динамо" (Э) - "Динамо-Строитель-2" - 7:0.