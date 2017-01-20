Антон Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Свердловский биатлонист Антон Шипулин завоевал "золото" в индивидуальной гонке на итальянском этапе Кубка мира. Благодаря этой победе россиянин вновь поднялся на вторую строчку в общем зачёте.

Фото: vk.com

Гонка складывалась для Шипулина удачно. Антон "чисто" прошёл два огневых рубежа, однако на второй лёжке вновь заставил всех болельщиков поволноваться, оставив не закрытой одну мишень. Однако соперники также мазали, в том числе и лидер общего зачёта Мартен Фуркад. Спокойно отработав на последнем этапе, Шипулин финишировал первым. Вторым стал Фуркад с двумя промахами, замкнул тройку призёров украинец Семёнов.

- Сразу не стал радоваться, понимал, что ехал во второй группе и после меня ещё много спортсменов. Но всё равно было приятно, что смог обогнать Фуркада, и что именно я был лидером после финиша, - сказал Антон в эфире "Матч ТВ".

Комментарий Антона Шипулина читайте здесь.

21 января любителей биатлона ждёт мужская эстафета. Это будет последняя репетиция командной гонки перед чемпионатом мира.