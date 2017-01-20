Областная газета
Спорт 20 января 2017, 23:19

Баскетболисты «Уралмаша» без проблем покорили «Эльбрус»

Лидер Третьего дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги екатеринбургский «Уралмаш» с крупным счётом 82:59 (23:16, 28:14, 14:17, 17:12) обыграл на домашней площадке замыкающий турнирную таблицу «Эльбус» из Черкесска.

Самыми результативными в составе победителей традиционно стали Андрей Малышев (20 очков) и Антон Воскресенский (17).

В составе «Уралмаша» дебютировал 25-летний воспитанник ревдинского баскетбола разыгрывающий Сергей Панин. В прошлом сезоне он выступал за тобольский «Нефтехимик», в октябре был включён в заявку «Темпа-СУМЗ-УГМК», но на площадку в Первом дивизионе так ни разу и не выходил. В дебютном матче Панин провел на площадке 15 минут, отметился одним подбором, четырьмя атакующими передачами и тремя перехватами.

«Уралмаш» имеет теперь 14 побед после 17 матчей, завтра состоится повторная игра.

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