Утверждена программа развития типографии "Уральский рабочий"

Межведомственная группа, созданная под началом МУГИСО, утвердила программу развития ОАО "Издательско-полиграфическое предприятие "Уральский рабочий" на 2017-2021 годы. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе ведомства.

Программа развития типографии "Уральский рабочий" предполагает модернизацию производства с целью усилить позиции предприятия на полиграфическом рынке, а также открыть новые производственные направления и возможности.

Кроме того, принято решение направить программу федеральному правительству, в министерство связи и массовых коммуникаций РФ и федеральное агентство по управлению государственным имуществом, чтобы там рассмотрели возможность передачи 100% акций предприятия в госсобственность Свердловской области.

Стоит отметить, ранее на 8 февраля был назначен аукцион по продаже акций типографии. Начальная цена – 488 миллионов рублей.