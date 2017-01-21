Российский флаг развернули на параде в честь инаугурации Трампа

В Вашингтоне 20 января на параде в честь инаугурации нового президента США Дональда Трампа зрители развернули российский флаг, сообщается в микроблоге Twitter телеканала Fox News.

ФОТО: @FoxNews

Вместе с тем, как передаёт Lenta.ru, в своей инаугурационной речи Трамп заявил о том, что возвращает власть американскому народу.

«Мы возвращаем сейчас народу власть, которую слишком долго удерживали политики в Вашингтоне. Слишком долго небольшая группа политиков в Вашингтоне процветала, в то время как народ страдал. Истеблишмент защищал себя, а не народ. Их победы не стали вашими победами, триумфы — вашими триумфами. Небогатые семьи страдали. Клянусь, это изменится. Этот момент — ваш по праву. Не важно, что сейчас одна партия сменяет другую. Важно, что 20 января 2017 года — день, когда люди снова стали правителями своей страны. Больше они не позволят забыть о себе и не считаться с собой», - сказал Трамп.