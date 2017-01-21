Областная газета
Общество 21 января 2017, 12:31

В рассекреченном архиве ЦРУ найдена нарисованная от руки карта центра Свердловска

В рассекреченном на днях архиве ЦРУ США есть нарисованная от руки карта центра Свердловска, датируемая 1956 годом. Документ находится в распоряжении редакции.

На карте изображён "квадрат" местности от переулка Банковского до улицы Софьи Ковалевской  и от улицы Энгельса до улиц Шарташской и Первомайской.

На схеме, в частности, обозначены – городская администрация, гостиницы "Центральная" и "Большой Урал", молочный магазин на месте нынешнего ресторана "ЕмБУРГер", рыбный магазин на месте нынешних Burger Кing и Pizza Mia, дом инженера Ипатьева на месте Храма-на-Крови, оперный театр, типография "Уральского рабочего", УГТУ-УПИ и некоторые другие объекты.

Карта ЦРУ, сделанная в 1956 году.

Отметим, в годы "холодной войны" Свердловск, как ключевой центр оборонной промышленности, был практически закрыт для посещения иностранцами.

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