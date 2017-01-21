Областная газета
Спорт 21 января 2017, 13:10

РФС обязал Скрипченко выплатить компенсацию "Уралу"

Российский футбольный союз опубликовал документ "Итоги Палаты по разрешению споров", в восьмом пункте которого говорится о конфликте ФК "Урал" и его бывшего главного тренера Вадима Скрипченко.

Палата постановила удовлетворить заявление "Урала" и обязать Скрипченко выплатить клубу компенсацию "за досрочное расторжение трудового договора без уважительных причин" и проценты за задержку выплаты. Встречные требования Скрипченко о выплате задолженности решено оставить без рассмотрения.

Напомним, 1 ноября 2016 года главный тренер ФК "Урал" Вадим Скрипченко заявил, что покидает свой пост.

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