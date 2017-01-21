Екатеринбург занял первое место в туристическом рейтинге городов РФ

Екатеринбург возглавил рейтинг российских городов, наиболее популярных в плане делового и событийного туризма. Об этом говорится в ежегодном исследовании потенциала городов РФ, обнародованном на проходящем в Санкт-Петербурге VI Евразийском Ивент Форуме, сообщает ТАСС.

На втором месте оказался Сочи. Кроме того, в пятерку лидеров вошли Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону. Всего в перечне упомянуты 50 городов. Москвы и Санкт-Петербурга в нём нет, поскольку цел рейтинга – оценить потенциал региональных центров.

Самыми успешными новичками списка стали Челябинск и Владивосток, сразу вошедшие в первую десятку.