Областная газета
Общество 21 января 2017, 14:02

Екатеринбург занял первое место в туристическом рейтинге городов РФ

Екатеринбург возглавил рейтинг российских городов, наиболее популярных в плане делового и событийного туризма. Об этом говорится в ежегодном исследовании потенциала городов РФ, обнародованном на проходящем в Санкт-Петербурге VI Евразийском Ивент Форуме, сообщает ТАСС.

На втором месте оказался Сочи. Кроме того, в пятерку лидеров вошли Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону. Всего в перечне упомянуты 50 городов. Москвы и Санкт-Петербурга в нём нет, поскольку цел рейтинга – оценить потенциал региональных центров.

Самыми успешными новичками списка стали Челябинск и Владивосток, сразу вошедшие в первую десятку.

Быстрая реклама

XVI Съезд «Единой России»

XVI Съезд «Единой России»

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (21 января)

Сейчас Нижнетагильская птицефабрика работает на голландском кроссе Декалб, несушки которого дают белое яйцо
58 лет назад Свердловский совнархоз решил построить в селе птицефабрику